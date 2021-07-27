مَعهد باستور دو ليل يؤكد فعاليّة أجهزة شَركة دايكن لتَنقية الهواء في القضاء على فيروسات الجهاز التنفسي

بروكسل، يوليو 2021م – أكد المُختبر الفرنسي الشَّهير في مَعهد باستور دو ليل مِن خِلال الاختِبارات التي أجراها بأن مَجموعة أجهِزة تَنقية الهواء الخاصة بشَركة دايكن تَقضي على أكثر من 99،98٪ من فيروس كورونا البَشَري HCoV-229E وذلك في غضون دقيقتين ونصف.

ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة SARS-CoV-2 نفسها، الفيروس التاجي المسبب لجائحة كوفيد-19.

تمّ تقييم فعاليّة الوحدات ضد فيروس H1N1 وهو الفيروس المسبب للأنفلونزا الشائعة، وبَلَغت نِسبَتها 99.93٪ في غُضون دقيقتين ونصف..

ما يعني أن أجهزة شَركة دايكن لتنقية الهواء هي إجراء إضافي مهم وفعال في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي حيث يعتبر جهاز التنقية المُدمج الجاهز للقبس والتشغيل، يُسهم إسهامًا كبيرًا في التقليل من مَخاطِر انتقال الفيروسات.

يُعدّ هذا التصديق علامة فارِقة في خِطة عَمل شَركة دايكن لتصبِح لاعبًا رئيسيًا في مجال صِناعة تَنقية الهواء في أوروبا والشَّرق الأوسط وإفريقيا.

فعاليّة تمّ اختبارها وتأكيدها ضد فيروس كورونا

بصفتها متخصِّصَة في إدارة نوعيّة الهواء، ترى شَركة دايكن أن مهمتها تَتمثَّل في توفير حُلول مُبتكرة وتقوم ببيع أجهزة تَنقية الهواء منذ أكثر من خمسٍ وأربعين عامًا. ولقد أثبتت تقنيَّة أجهزة تَنقية الهواء الخاصة بها ومنها الحاصِلة على براءَة اختراع، والتي يتم اعتمادُها في معدات شَركة دايكن الأخرى، فعاليَّتها منذ فترة طويلة ضد تلوث الهواء، فضلاً عن حبوب اللقاح الموسميّة والفيروسات.

لدَعمِ حجّتها بفاعليّة تقنيّتها، أوكلت شَركة دايكن أوروبا ش.م.م. المختبر الفرنسي في مَعهد باستور دو ليل، مَهمَّة اختبار مجموعة من أجهزة تنقية الهواء الخاصة بها. ولقد ثَبُتَ الآن رَسميًا أن نماذِج شَركة دايكن تَقضي على أكثر من 99،98٪ من فيروس كورونا البشري HCoV-229E في غضون دقيقتين ونصف. إنه لإنجاز ٌبالغ الأهميّة.

وقد أجرى مَعهد باستور دو ليل الاختبار بواسِطة فيروس HCoV-229E، وهو فيروس كورونا وثيق الصَّلة بفيروس SARS-CoV-2. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لم يتم استخدام فيروس SARS-CoV-2 نفسه. حقيقة أن الفيروسين ينتميان إلى العائلة نفسها، تُعد مؤشرًا قويًا على أن أجهزة تنقية الهواء من شَركة دايكن هي بمثابة أسلِحة بالِغة الأهميّة لتقليل مخاطر انتقال الفيروس والمُساعدة في مكافَحَة جائِحة كوفيد-19.

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إن فعاليّة أجهزة تنقية الهواء من شَركة دايكن تتمّ من خلال فلتر HEPA (فلتر ذو جسيمات عالية الفعاليّة) الإلكتروستاتيكي عالي الأداء، والذي يحبس الفيروس، ومن ثمّ يتعرّض بشكل مكثّف لتقنيةFlash Streamer الخاصّة بشَركة دايكن الحاصِلة على براءة اختراع، والتي تقضي على الفيروس.

قام المَعهد أيضًا باختبار أجهزة تنقية الهواء للتأكد من فعاليّتها ضد H1N1، الفيروس المسبب للإنفلونزا الموسمية. في ظلِّ ظروف الاختبار نفسه، استنتَج مَعهد باستور دو ليل من خلال دراسَتِه، أن أجهزة تنقية الهواء الخاصّة بشَركة دايكن تَقضي على أكثر من 99.93٪ من فيروس H1N1 في غضون دقيقتين ونصف. وهذا ما يُشير إلى أن هذه الوحدات تؤدي أيضًا أداءً جيدًا في مكافحة الأنفلونزا.

تنقية الهواء والتهوية هما أساسيّان للحصول على بيئات داخلية صحية

تَعمل أجهزة تنقية الهواء من شَركة دايكن على تنقية الهواء في الأماكن الداخلية عن طريق تدويره عبر الوحدة والسماح للهواء بالمرور عبر العديد من الفلاتر وتقنيات التنقية. عادةً ما يتم استخدام الوحدات في المرافق السكنية والمكاتب الصغيرة ومحلات البيع بالتجزئة وغُرف الدراسة وغرف الانتظار الطبية وغرف الانتظار لدى الأطباء. تُقاس نسبة تدفّق الهواء في جهاز شَركة دايكن لتنقية الهواء بحوالي 330 متر مكعب في الساعة. هذا يَعني أن حَجم الهواء في الغرفة المتوسّطة يَتدفق عبر الوحدة عدة مرات في الساعة.

يقول السيد أوليفييه لوميناتي، مدير مشروع التهوية وتنقية الهواء، الذي عَمِل عن كَثَب مع مَعهد باستور دو ليل في مشروع اختبارات شَركة دايكن: “تُعدّ نتائج الاختبار أخبارًا سارّة للمجتمع. تزامنًا مع استعداد الجميع للعودة إلى المكتب والحياة الطبيعية، يمكننا تَهيئَة الظرّوف للقيام بذلك بطريقةٍ أكثر أمانًا. أسفر التزام شَركة دايكن بتأمين بيئات داخلية صحيّة، عن إنتاج مجموعة واسعة من منتجات تطهير وتنقية الهواء. نستخدم هذه التقنيّات لإيجاد الحلول لتكييف الهواء والتدفئة والتهوية، ولتطبيقات المباني الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء. يمكننا بشكل أساسي مساعدة أي شخص يَحتاج إلى هواء داخلي نظيف ومنعش لإيجاد الحل المناسب”.

تؤثر نوعيّة الهواء الداخلي تأثيرًا كبيرًا على أداء الناس ورفاهيتهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على جودة الهواء، مثل جزيئات PM2.5 والمواد المسبِّبة للحساسيّة ورطوبة الهواء وما إلى ذلك. لقد أدركت شَركة دايكن هذا التحدي منذ وقت طويل وأطلقَت أوّل جِهاز لتنقية الهواء في اليابان في عام 1975م. ويقول السيد أنتوني ديمو، المدير العام لأعمال شَركة دايكن في مجال تنقية الهواء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “إن النتائِج التي توصّل إليها مَعهد باستور دو ليل هي إنجاز كبير بالنسبة لنا وللمجتمع. أنا واثق من أن شَركة دايكن يُمكن أن تصبح الشَركة المرجعية لإدارة جودة الهواء في الأماكن الداخلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

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* نتائج الاختبار التفصيلية لكل نوع من أجهزة تنقية الهواء من شَركة دايكن:

إن جِهاز MCK55WVMمن شَركة دايكن (الاسم التجاري MCK55W)، الذي قام مَعهد باستور دو ليل باختباره، يزيل 99.996٪ من فيروس كورونا البشري HCoV-229E في غضون دقيقتين ونصف من وقت التشغيل بسرعة “توربو” في الظروف المختبرية (غرفة مُحكمة الإغلاق بحجمٍ داخلي يبلغ 0.47 متر مكعب، من دون تجديد للهواء). يختلف فيروس كورونا البشري HCoV-229E عن الفيروس المسؤول عن كوفيد-19، SARS-CoV-2، ولكنه ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا نفسها.

إن جهاز Daikin MC55WVM (الأسماء التجارية MC55W / VB)، الذي قام مَعهد باستور دو ليل باختباره، يزيل 99.98٪ من فيروس كورونا البشري HCoV-229E في غضون دقيقتين ونصف من وقت التشغيل بسرعة “توربو ” في الظروف المختبرية (غرفة مُحكمة الإغلاق بحجمٍ داخلي يبلغ 1.4 متر مكعب، من دون تجديد للهواء). يختلف فيروس كورونا البشري HCoV-229E عن الفيروس المسؤول عن كوفيد-19، SARS-CoV-2، ولكنه ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا نفسها.

إن جهاز Daikin MCK55WVM (الاسم التجاري MCK55W)، الذي قام مَعهد باستور دو ليل باختباره، يزيل 99.986٪ من النوع الفرعي لفيروس الإنفلونزا أ، H1N1 في غضون دقيقتين ونصف من وقت التشغيل بسرعة “توربو” في الظروف المختبرية (غرفة مُحكمة الإغلاق بحجمٍ داخلي يبلغ 0.47 متر مكعب، من دون تجديد للهواء).

إن جهاز Daikin MC55WVM (الأسماء التجارية MC55W / VB)، الذي قام مَعهد باستور دو ليل باختباره، يزيل 99.93٪ من النوع الفرعي لفيروس الإنفلونزا أ H1N1 في غضون دقيقتين ونصف من وقت التشغيل بسرعة “توربو” في الظروف المختبرية (غرفة مُحكمة الإغلاق بحجمٍ داخلي يبلغ 0.47 متر مكعب، من دون تجديد للهواء).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع:

ابتكارات شَركة دايكن لنوعية الهواء في الأماكن الداخلية:

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html

صفحة منتج شَركة دايكن لتنقية الهواء:

https://www.daikin.eu/en_us/solutions/for-your-home/air-purification.html

معلومات عن تقنية Flash Streamer الخاصّة بشَركة دايكن:

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html موقع مَعهد باستور دو ليل: www.pasteur-lille.fr