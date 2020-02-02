مُحرك “VC-توربو” من “إنفينيتي” يفوز بجائزة أفضل المحركات العالمية



دبي- أعلنت شركة “إنفنيتي” عن إدراج محرك VC-توربو، أول محركات نسب الضغط المتفاوتة في العالم، ضمن قائمة أفضل عشرة محركات وأنظمة دفع في العالم للعام الثاني على التوالي.

ويمثل محرك VC-توربو بسعة 2.0 لتر ثورة في مجال تصميم محركات الاحتراق الداخلي، ويتسم بقدرته على التنقل السلس بين نسب الضغط بغية تحقيق أعلى مستويات القوة والكفاءة اللازمتين للمسافات القصيرة وإمكانية التحمل الضرورية على المدى البعيد.

هذا وقد جرى تقييم محرك VC-توربو، خلال النسخة 26 من جوائز “واردز أوتو” لأفضل عشرة محركات وأنظمة دفع في العالم، إلى جانب شريحة واسعة من المحركات الأخرى الحديثة والمطورة (26 مرشح لنيل الجائزة) من قبل مُختلف الجهات المصنعة من جميع أنحاء العالم.

ومن الناحية العملية، يُوفر محرك VC-توربو في قلب سيارة ” QX50″ نسب الضغط المطلوبة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة. كما يستطيع المحرك تقديم أداء مذهل بقوة 268 حصانا، ويتميز بقدرته على توليد مستويات طاقة أعلى من نظرائه في فئة محركات الشحن التوربيني، ليقترب من أداء بعض من محركات V6. كما تضمن خاصية الضغط التوربيني الدائم الذي يمتاز بها المحرك استجابة فورية وعند الطلب من حيث التسارع.

وعلاوة على ذلك، تسمح نسبة القوة إلى الوزن المواتية والحجم الإجمالي الصغير لمحرك VC-توربو بنقل قُمرة سيارة “QX50” إلى الأمام قليلا، ما يُتيح المزيد من المساحة الداخلية وإمكانية تركيب المقاعد المنزلقة وتلك القابلة للانحناء لركاب المقعد الخلفي.