مُمثل عن رئيس مجلس السيادة السوادني يستقبل وفد “التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية بالخرطوم”

استقبل الفريق ابراهيم جابر مُمثل عن رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له من رؤساء الجامعات العربية المُشاركين في إجتماع المجلس التنفيذي الاول للدورة الـ (54) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي تستضيفه جامعة الخرطوم .

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم فقد قلد امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلامة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الميدالية الذهبية للاتحاد التي تمنح لرؤساء الدول والذي تسلمها نيابةً عنهُ الفريق جابر .

كما استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني الدكتور محمد حسن دهب ومدير جامعة الخرطوم الدكتور عماد الدين الامين عرديب امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الجامعات العربية ، وتم بحث عدد من الآليات التي يمكن تطبيقها لرفع سوية الجامعات العربية لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي مما يعنكس ايجابا على عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف الدول العربية .

وتم عقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول للدورة الـ (54) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بجامعة الخرطوم برئاسة الدكتور ساري حمدان رئيس الدورة 54 للمؤتمر العام للاتحاد رئيس جامعة عمان الأهلية بحضور الامين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة والأمينين العامين المساعدين للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبد الرحيم الحنيطي ومديرة الاداره لينا البيطار وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الذين يُمثلون أقطار الوطن العربي ، وتم مُناقشة بنود جدول الاعمال الذي اعدته الامانة العامة للاتحاد .

واشاد المُشاركون بالاجتماع بالنشاط الكبير الذي يشهده الاتحاد والبرامج والمشاريع النوعية التي يقوم الاتحاد بتنفيذها والتي من ابرزها مشروع التصنيف العربي للجامعات ومشروع تأهيل الدوريات العربية للتصنيف الدولي سكوبيس والاطار الموحد للمؤهلات العربية بالاضافة الى مشاريع وأفكار ريادية اخرى .

وناقش أعضاء المجلس قبول عضوية 5 جامعات عربية جديدة تقدمت بطلبات للانضمام لمظلة الاتحاد، بالاضافة الى طلب تحويل عضوية جامعة هرمود في الصومال من عضوٍ مشارك الى عضو عامل ، ومشروع انشاء جمعية لادارة الازمات والكوارث ومقترح انشاء جمعية خاصة بالتعليم الفتوح ومقترح انضمام المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة الدورة (55) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في العام المقبل .

وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة ان الاتحاد يمثل احد اهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويهدف الى تعزيز اواصر الوحدة العربية والتنسيق المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مشيرا الى ان الاتحاد يضم في عضويته 450 مؤسسة تعليمية .

واضاف سلامة ان الاتحاد يسعى من خلال استراتيجيته الى تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة من اجل مستقبل افضل وتحقيق الرفاهية للمواطنين في المنطقة العربية .