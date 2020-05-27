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نائب أمين عمان: أرفض وقف صرف بدل الإضافي وتخفيض المكافآت

منذ 43 دقيقة

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مؤيد أبو صبيح

عمان – الغد- عبر نائب أمين عمان رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمانة الدكتور مخلد المناصير عن رفضه لقرارات أصدرها اليوم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وجرى خلالها وقف صرف بدل الإضافي وتخفيض المكافآت للموظفين.

وبرر المناصر رفضه لقرارات الشواربة، الذي لم يتسن لـ”الغد” الحصول على توضيح منه، إلى أن “هذه القرارات اتخذت دون التشاور مع مجلس الأمانة أو اللجنة المالية فيه”.

وتابع “لا يجوز اتخاذ مثل هذه القرارات الا بعد التشاور، وأن تكون قائمة على دراسة آثارها”.

ولم ينكر المناصير في حديثه لـ “الغد” أن الخلل المالي الذي تعاني منه الأمانة مرده “ارتفاع المديونية والاقتراض والفوائد المترتبة عليه”.

وكان الشواربة أصدر اليوم سلسلة قرارات تستهدف بحسبه “التعامل بواقعية مع الإيرادات المالية المتاحة في أمانة عمان الكبرى”.

وكانت الأمانة افترضت الشهر الجاري عشرة ملايين دينار لسداد رواتب موظفيها للشهر الحالي بسبب عدم تدفق إيرادات مالية جراء تداعيات فايروس كورونا المستجد.

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