نائب “إسرائيلي” متطرف يعلن عزمه اقتحام “الأقصى” ظهر اليوم

القدس المحتلة- أعلن العضو اليميني المتشدد، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، عزمه اقتحام المسجد الأقصى، في وقت لاحق ظهر اليوم الثلاثاء.

وبرر بن غفير، القيادي في حزب “الصهيونية الدينية” المتشدد، قراره بأنه يأتي ردا على، منع الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء عضو الكنيست من حزب “يمينا” اليميني عميحاي شيكلي، من اقتحام المسجد.

وكتب بن غفير في تغريدة على تويتر “هذا حادث مروع، ينتهك الحق في الحصانة، هذا انتهاك صارخ للقانون من قبل الشرطة، وليس للشرطة سلطة القيام بمثل هذا الشيء”.

وأضاف أنه على إثر منع الشرطة لعضو الكنيست شيكلي من اقتحام المسجد، فإنه يعتزم اقتحامه بعد ظهر اليوم.

وتابع بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة “لا يوجد قانون يلزمني بالتنسيق المسبق لهذا الأمر”.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية “20” عن الشرطة قولها إنها لم تسمح لعضو الكنيست باقتحام المسجد لأنه “لم ينسق الأمر مع ضابط الكنيست مسبقا”.

إلا أن شيكلي كتب في تغريدة على تويتر “هذه إهانة قاسية للسيادة والديمقراطية في إسرائيل، ويمكن كتابة فصل محرج آخر حول موقف قادة الشرطة من أعضاء الكنيست”، الذين أرادوا اقتحام المسجد.

ولم يتضح إذا ما كانت الشرطة الإسرائيلية، ستسمح لـ”بن غفير” باقتحام المسجد.-(الاناضول)