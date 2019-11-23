نائب الرئيس الأميركي في زيارة مفاجئة للعراق

بغداد – ذكرت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، ان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وصل إلى العراق في زيارة مفاجئة.

وقال مصدر حكومي: إن نائب الرئيس الأميركي بنس، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة، يلتقي خلالها مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لبحث أزمة الحراك الشعبي التي انطلقت منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

من جانب آخر، كشفت مصادر سياسية وإعلامية عراقية ودولية، أن زيارة بنس هدفها تفقد قوات بلاده في العراق.-(بترا)