نائب الرئيس الأميركي متلقيا لقاح كورونا على الهواء: “آمن وفاعل”

واشنطن- تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر/بايونتيك خلال بث تلفزيوني مباشر في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للترخيص للقاح ثان.

وقال بنس “انا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل”. وكان بنس مكلفا في الأشهر الأخيرة تنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض. وقد تلقى اللقاح فيما وضع قادة دول اوروبية عدة أنفسهم في الحجر بعد مخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصاب بالفيروس. (أ ف ب)