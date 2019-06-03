نائب السفير الياباني يزور مركز الإعداد الأولمبي

عمان – الغد – زار نائب السفير الياباني في الأردن ، السيد ماساهيرو تادا ، مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية وكان في استقباله ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية.

وشملت الزيارة جولة لنائب السفير الياباني لمرافق مركز الإعداد الأولمبي حيث اطلع ماساهيرو تادا على الخدمات التي يقدمها هذا المركز لعدد كبير من الرياضيين الأردنيين من مختلف الرياضات.

وأشاد ماساهيرو تادا ، بالخدمات التي يقدمها مركز الإعداد الأولمبي لأبطال الرياضة الأردنية مشيراً إلى أن هذا المركز سيلعب دوراً كبيراً ومهماً في تطوير الرياضة الأردنية.

وتناقش الطرفين سبل توطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانب الياباني والأردني فيما يتعلق بالمجال الرياضي.

كما أشاد ناصر المجالي بالاستعدادات وتحضيرات العاصمة اليابانية طوكيو لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي ستقام خلال الفترة من 24 تموز (يوليو) إلى 9 آب (أغسطس) عام 2020 مشيراً إلى أنه يتوقع نسخة مثالية ومميزة من الأولمبياد نظراً لما تمتلكه اليابان من إمكانيات هائلة وخبرة تنظيمية وبنية تحتية فريدة من نوعها.

بدوره عبر ماساهيرو تادا ، عن تمنياته بتأهل أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق نتائج تعكس مدى تطور الرياضة الأردنية مؤكداً أن السفارة اليابانية في الأردن ستقدم كل ما بوسعها للبعثة الأردنية المشاركة في الأولمبياد