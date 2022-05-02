نائب الملك يتفقد إحدى محطات شرطة حماية البيئة والسياحة في العقبة(فيديو)

العقبة – تفقد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في محافظة العقبة اليوم، محطة لشرطة حماية البيئة والسياحة في منطقة الشاطئ الجنوبي، وقد قدم سموه لأفراد المحطة التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وهنأ سمو ولي العهد أفراد المحطة والزوار، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
بالفيديو نائب الملك يتفقد إحدى محطات شرطة حماية البيئة والسياحة في العقبة#الغد #الأردن #عاجل #عيدكم_مبارك #عيد_الفطر
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— جريدة الغد (@AlghadNews) May 2, 2022