نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

عمان- الغد- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم السبت، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستشهاده.

ولدى وصول سموه موقع الضريح حيته ثلة من حرس الشرف وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير، ثم قرأ الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

كما قام بزيارة الضريح وقراءة الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء.

وزار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور، رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ورئيس وأعضاء المجلس القضائي، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وكبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي، وسماحة قاضي القضاة وهيئة القضاء الشرعي، ومفتي عام المملكة وأعضاء مجلس الإفتاء، ورئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار الضباط، ومدير المخابرات العامة وكبار الضباط، ومدير الأمن العام وكبار الضباط، ومدير الدفاع المدني وكبار الضباط، ومدير عام قوات الدرك وكبار الضباط، وقائد الحرس الملكي الخاص وكبار الضباط، ونائب أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وكبار الضباط المتقاعدين، وقائد جيش التحرير الفلسطيني وكبار الضباط.