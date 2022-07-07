نائب الملك يستقبل مؤسس منظمة أوشين إكس البيئية

استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين في قصر الحسينية، اليوم الخميس، مؤسس منظمة أوشين إكس العالمية المختصة بالبيئة البحرية راي داليو.

وتناول اللقاء الميزات التي تزخر بها البيئة البحرية بالعقبة، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن أهمية البعثة العلمية التي بدأت منظمة أوشين إكس بتنفيذها بخليج العقبة هذا الأسبوع، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وتصنيف الأحياء البحرية فيه، والمساعدة على إدراج محمية العقبة على الشبكة الدولية للمحميات البحرية.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقعت مع منظمة أوشين إكس، أيار الماضي، مذكرة تفاهم للاستكشاف العلمي للمياه الأردنية في خليج البحر الأحمر.