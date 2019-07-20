نائب الملك يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي

عمان– استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، في قصر الحسينية اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والمغرب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين. كما جرى التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا، وأهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمواجهة التحديات خصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس.

وخلال اللقاء، نقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي تحيات جلالة الملك محمد السادس لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما حمل سمو الأمير فيصل، الوزير المغربي تحيات جلالة الملك إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.-(بترا)