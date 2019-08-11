نائب الملك يشارك المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

عمان – الغد – شارك نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه.

واستمع سموه والمصلون إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة، وأشار فيها إلى فضائل عيد الأضحى المبارك، الذي يعد يوم فرحة للمؤمنين والمؤمنات، أكمل الله تعالى فيه الدين لهم وأتم النعمة عليهم.

ولفت الدكتور الخلايلة إلى أنه وفي هذه الأيام المباركة يكثر العبد من ذكر الله جل وعلا، ومن الأعمال الصالحة والصدقات وصلة الأرحام، وتتجسد فيها قيم التضحية والفداء والإيثار.

كما زار نائب جلالة الملك، أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ووضع أكاليل الزهور على أضرحتهم.

ولدى وصول نائب جلالة الملك موقع الأضرحة، حيته ثلة من حرس الشرف وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.