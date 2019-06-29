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نائب الملك يوجه الحكومة لضمان سلامة المهندسين الأردنيين في كازاخستان

منذ 27 دقيقة
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

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عمان– أكد مصدر مسؤول أن نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يتابع عن كثب حادثة الاعتداء على مجموعة من المهندسين الأردنيين الذين يعملون في إحدى شركات المقاولات في جمهورية كازاخستان.
ووجه نائب جلالة الملك، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم .-(بترا)

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