نائب: الموازنة تتضمن 8 ملايين دينار لاستملاك أراض لمرور الغاز الإسرائيلي

محمود الطراونة

عمان- قال النائب إبراهيم أبو السيد إن الحكومة تزعم تكبدها مليارات لدى إلغاءها اتفاقية الغاز، مؤكدا أن “الاتفاقية فيها من الأسباب ما يلغيها دون أن يتكلف الأردن دينارا”.

واستنكر أبو السيد تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، معتبرا إياها تطاولا وتعديا على الدولة الأردنية.

وطالب أبو السيد تحت قبة البرلمان الأحد، “أن تتخذ وزارة الخارجية إجراءات ومواقف واضحة تجاه التصريحات التي تمثل إساءة للأردن”.

وأكد على “ضرورة مواجهة السياسات الأمريكية عبر السير بما يسمى صفقة القرن والتي تهدد أمن الأردن”.

ولفت أبو السيد إلى أن موازنة عام 2020 تتضمن 8 ملايين دينار لأجل استملاك أراض لأجل مرور الغاز من إسرائيل.