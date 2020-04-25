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نائب بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان لمعرفة ما يشعر به المسلمون (فيديو)

منذ 18 دقيقة

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لندن ـ أعلن برلماني بريطاني، أمس الجمعة، أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين.

باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنكلترا، نشر فيديو على حسابه في “تويتر” قال فيه إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام، ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة لهم، وفق صحيفة القدس العربي اليوم السبت.

وقال بريستو إن “رمضان هو وقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات والإكثار من العبادات”.

وأضاف: “قررت أنا أيضا الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست مسلما لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو”». وقال إنه يود أن يفهم ما يفعله المسلمون وماذا يعني رمضان بالنسبة لهم.

وأوضح البرلماني البريطاني لصحيفة “بيتربورو تلغراف” المحلية أنه يأمل في معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضا.

وقال إن دروس الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع المحتاجين هي متاحة للجميع، وإن الكرم لا يقتصر على عقيدة معينة.

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