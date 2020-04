نائب بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان لمعرفة ما يشعر به المسلمون (فيديو)

لندن ـ أعلن برلماني بريطاني، أمس الجمعة، أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين.

باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنكلترا، نشر فيديو على حسابه في “تويتر” قال فيه إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام، ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة لهم، وفق صحيفة القدس العربي اليوم السبت.

I am fasting for the first week of #Ramadan. I want to share this experience with the 20,000 Muslims who live in my City #proudofpeterborough #RamadanMubarak pic.twitter.com/dwqf9HY5I7

— Paul Bristow MP #StayHomeSaveLives (@paulbristow79) April 23, 2020