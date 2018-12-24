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نائب جلالة الملك، ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

منذ 2 ساعتين
ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

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عمان- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الإثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات ومساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة في القيادة العامة.
واجتمع سمو ولي العهد بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، اطلع خلالها على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
وخلال الزيارة، أعرب سموه عن اعتزازه وتقديره لجهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين يقفون سدا منيعا في حماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.–(بترا)

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