نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في عمان غدا

بلال الغلاييني

عمان – يصل الى عمان يوم غد “الخميس”، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة القطري خليل المهندي، وذلك لعقد اجتماع مع نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا ورئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الدولي وغرب آسيا في المرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد المزيد من النشاطات المشتركة، اضافة الى البطولات والنشاطات التي يقيمها اتحاد غرب آسيا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا ورئيس اتحاد غرب آسيا الشرابي، إن زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي الى الأردن، لها دلالات كبيرة، وتؤكد أن الاتحاد الدولي عازم على دعم وتطوير اللعبة في المنطقة، في الوقت الذي اشاد فيه بالدور الكبير الذي يلعبه المهندي في دعم اللعبة، ليس فقط في منطقة غرب آسيا، وإنما على مستوى الوطن العربي نظرا للمكانة الكبيرة التي يحتلها ودوره البارز والمؤثر في تنشيط اللعبة.

ويشغل المهندي، اضافة الى كونه نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئاسة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الى جانب رئاسته للاتحاد القطري، وفي عهده حققت كرة الطاولة القطرية انجازات كبيرة ولعل أبرزها المشاركات الكبيرة في البطولات الدولية وبطولات العالم، وتحقيق اللاعبين للنتائج اللافتة، اضافة الى استضفة العاصمة القطرية الدوحة لكبرى بطولات العالم، والتي تقام سنويا بمشاركة ابطال العالم.

يذكر أن العاصمة عمان تستضيف يوم الجمعة المقبل، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا بمشاركة دول قطر والعراق والسعودية فلسطين والإمارات والبحرين وسورية وسلطنة عمان ولبنان والكويت الى جانب الأردن.

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