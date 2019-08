برشلونة – أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، بأن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية ان تتغير الأمور قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة “تي في 3” الإسبانية بقوله: “اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة، نحن طرف غير فاعل، ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس”.

