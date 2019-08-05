برشلونة – أكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر، بأن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية ان تتغير الأمور قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في 2 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة “تي في 3” الإسبانية بقوله: “اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة، نحن طرف غير فاعل، ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس”.

Neymar 'on the brink' of returning to Barcelona https://t.co/X0ytqEcmy5 pic.twitter.com/bqjf78ebRX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 5, 2019

وتابع: “لم نتحدث اليهم، ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ اي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر، اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد”.

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من العام 2013 الى العام 2017 قبل الانتقال الى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون، لاسيما بعد ان أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديدا مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ مقابل 75 ملين يورو. (أ ف ب)