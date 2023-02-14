نائب: عثرت على 20 غلاف رصاصة في حديقة منزلي

عرض النائب سلامة البلوي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم كمية من أغلفة الرصاص الفارغة قام بجمعها من حديقة منزله.

وقال البلوي أثناء مناقشة الموازنة إن “ظاهرة إطلاق العيارات النارية بدأت بالعودة مؤخرًا والدليل على ذلك عثوري على نحو 20 رأس طلقة نارية في ساحة منزلي خلال عام 2022”.

من جهتهما، اعتذر النائبان توفيق المراعية وخالد السلبول عن إلقاء خطابيهما في الموازنة بسبب عدم وجود رئيس المجلس ونائبه تحت القبة أثناء القاء كلماتهما

بدورها كانت النائب عائشة الحسنات الأولى التي تعلن من منبر المجلس رفضها للموازنة.