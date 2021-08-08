نائب وزير التعليم العالي الروسي : سنزيد عدد الطلبة العرب لـ 50 الف للدراسة بالجامعات الروسية

الغد- قالت نائب وزير التعليم العالي الروسي الدكتورة نتاليا بتشروفا إن حكومة بلادها أعدت مشروعاً لزيادة عدد الطلبة العرب لـ ٥٠ الف للدراسة في الجامعات الروسية في المرحلة المقبلة .

وقدرت نتاليا عدد الطلبة العرب الذين يدرسون في الجامعات الروسية في المرحلة الحالية بنحو ٢٥ الف طالب في مختلف المستويات الاكاديمية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاحد فقد جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد في جامعة بيلغورود الروسية بمشاركة نائب وزير التعليم العالي الروسي الدكتورة نتاليا بتشروفا وامين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له ورئيس الجامعة بيلغورود الدكتور سيرجي غلاغولف ومحافظ إقليم بيلغورود ورؤساء الاتحادات الجامعية الروسية .

وأكدت الدكتورة نتاليا أن العلاقات العربية الروسية في المجال الاكاديمي تشهد تطوراً ملموساً وسيتم إقامة برامج مشتركة باللغة العربية والروسية لتعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجانبين موضحا أهمية مشروع التصنيف العربي للجامعات ورغبة الجانب الروسي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية في هذا المشروع.

بدوره دعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة إلى تشجيع تدريس اللغتين العربية والروسية كلغة أجنبية في مؤسسات التعليم العالي العربية والروسية ما ينعكس ايجابا على نقل العلم والمعرفة بين الطرفين.

وقال الدكتور سلامة أن اتحاد الجامعات العربية يسعى لتوطيد العلاقات الأكاديمية الدولية ضمن إطار مؤسسي يُراعي الاستدامة والعمل المُشترك وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ذات المكانة الإقليمية والدولية المرموقة.

وأشار سلامة إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقاً بين جامعة الدول العربية والحكومة الروسية لإقامة منتدى التعاون العربي الروسي والعمل على تفعيلها من خلال خطة عمل مُشتركة، والتي من ضمن بنودها تشجيع تدريس اللغة العربية والروسية في المؤسسات التعليمية بين الجانبين.

وتشمل المذكرة ترجمة الإصدارات باللغتين العربية والروسية ،والعمل لبناء مركزثقافي عربي في موسكو،وإعادة ترميم وصيانة وحفاظ التراث الثقافي والتاريخي العربي الروسي،وتشجيع التعاون والتواصل بين الشباب،وتبادل نتائج الأبحاث وتنظيم ورشات العمل والندوات والتدريب المُشترك، وتشجيع التعاون الثقافي والتعليمي وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مجال الاتصالات.

وشدد على ضرورة تفعيل مذكرة التعاون لإقامة منتدى التعاون العربي الروسي خاصة فيما يتعلق في المجالات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية المتبادلة وتشجيع التواصل بين الشباب الطلاب العرب والروس في مهرجانات الشباب والأحداث الدولية، وتنفيذ المشاريع والبرامج العلمية والتقنية والمبتكرة المشتركة، وتعزيز السياحة المتبادلة.

وأشار الدكتور سلامة إلى جهود الاتحاد في إنجاز مشروع التصنيف العربي للجامعات الذي سيبدء تطبيقه خلال الربع الأخير من هذا العام ومشروع قاعدة بيانات خاصة بالدوريات العربية على منصة التصنيف الدولية السيفير ومشروع معامل التأثير العربي والعمل لاستكمال إنجاز مشروع الإطار الموحد للمؤهلات.

واستعرض أبرز أنشطة وفعاليات الاتحاد بشكلٍ عام وأنشطة الاتحاد خلال فترة جائحة كورونا بشكلٍ خاص والتي استطاع أن يحول الاتحاد هذه الفترة إلى فرصة لإنجاز العديد من الورش والندوات العلمية التي استقطبت أعداد كبيرة من الجامعات العربية.

من جانبه اكد الدكتور سرجي ان جامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية ترحب بالوفود المشاركة من الدول العربية والدول الأخرى في اللقاء الذي يناقش مواضيع ورؤى علمية تهدف إلى بلورة صيغ توافقية للتعاون خصوصاً في مجال تبادل الخبرات ووجهات النظر الخاصة بالتعاون الدولي والشباب.

واوضح أن مُشاركة الجامعات الروسية في التصنيفات العالمية والتصنيف العربي للجامعات هو خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى التنافسية الدولية في مجال التعليم العالي .

وفي نهاية الاجتماع قدم المشاركون مداخلات حول وجهات نظرهم في قضايا التعليم العالي، وكيف يمكن الاستفادة من تطوير منظومة التعليم في جامعاتهم والإنفتاح على الجامعات العالمية المرموقة .