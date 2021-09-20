نائب يطالب بإلغاء حفلة عمرو دياب.. لهذه الأسباب

عمّان- الغد – طالب النائب عن محافظة العقبة، حسن الرياطي، من وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفلة الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف تشرين الأول المقبل.

وقال النائب، في كتاب رسمي، وصل لـ”الغد”، نسخة عنه، إن الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لأوامر الدفاع وتجاوزاً وتعدياً على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها.

وحمل الرياطي الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الالاف من داخل و خارج الأردن، وفقًا للكتاب.