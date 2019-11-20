نائب يمطر الرزاز بوابل من الأسئلة عن “الكازينوهات”

عمان- الغد- أمطر النائب أحمد الرقب، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء عمر الرزاز، من خلال رئاسة المجلس، بوابل من الأسئلة بشأن “الكازينوهات” في المملكة.

وتساءل الرقب، “هل هناك رُخص سارية المفعول لإنشاء (كازينوهات) في الأردن، مع بيان عددها، وتاريخ إصدارها، والجهات التي منحتها، والجهات التي مُنحت لها، ومدة سريانها؟، وهل قامت أي جهة في المملكة الأردنية الهاشمية بمنح رُخص لفتح )كازينوهات(، ومن هذه الجهات ؟”.

وأضاف النائب في سؤاله “متى تمّ منح هذه الرُخص؟ وما مبرّرات ذلك؟ ،هل صحيح أنّ سلطة العقبة الإقتصادية وقّعت إتفاقية لإنشاء (كازينو) في أحد المنتجعات السياحية؟، مع بيان تاريخ التوقيع ومكانه والمسؤولين الذين وقّعوا ذلك، وقيمة الإتفاقية وعوائدها، وهل تم ّتنفيذها؟”.

وتابع: “هل اطّلعت الحكومة على تصريحات رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصّة الحالي حول تأييده لمشاريع إنشاء (كازينو) في العقبة؟،هل تقدّمت أي جهة بصفتها الشخصية أو الإعتبارية لدى أي جهة حكومية أو بلدية في المملكة الأردنية الهاشمية بطلب إقامة (كازينو)؟ “.

وقال الرقب: “ألا تعلم الحكومة أنّ قانون العقوبات يجرّم لعب القمار ويمنع إقامة أماكن من أجل لعب القمار ويجرّم التستّر عليها، وذلك في عدّة مواد منه، وأنّ إقامة (كازينو) في الأردن أو التصريح بطلب إقامة (كازينو) يُخالف هذا القانون مخالفة واضحة وصريحة؟”.

وزاد: “هل تنوي الحكومة منح رخص لإقامة (كازينوهات) في أي مكان في الأردن، وهل عرضت على أي مستثمرين إقامة أي إستثمار بهذا المجال؟، هل هناك أي شروط جزائيّة تلزم الحكومة بدفع أي مبالغ في حال أُلغيت أي رخصة تمّ منحها لإقامة كازينو؟”.