باريس – سيكون نابولي الإيطالي على موعد مع التأهل إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بحال فوزه الثلاثاء على ضيفه سالزبورغ النمساوي، وعدم فوز جنك البلجيكي على ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة.

ويتصدر نابولي برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ليفربول الثاني، ويحتل سالزبروغ المركز الثالث بثلاث نقاط، وجنك رابعاً بنقطة واحدة، حيث عانى نابولي أمام خصمه النمساوي في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، وهو ما يوحي بأن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لن تكون سهلة، لاسيما وأنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي، إذ لم يتمكن من الفوز سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات، مقابل 3 تعادلات وخسارة كانت السبت في المرحلة الحادية عشرة أمام روما 1-2.

وأظهر سالزبورغ، متصدر بطولته المحلية بدون أي خسارة، خلال موسمه الأوروبي ندية كبيرة، إذ كان خصما قويا حتى خلال لقائه مع ليفربول في الجولة الثانية بعدما عاد من تأخر 0-3 إلى تعادل 3-3، قبل أن ينهي المباراة خاسرا بنتيجة 3-4.

في المقابل، يبدو حامل اللقب أمام مهمة غير صعبة في مواجهة ضيف يحاول التمسك بأمل شبه معدوم بالحصول عن إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل، وفاز ليفربول 4-1 على جنك في الجولة الماضية خارج أرضه، وتجديد الفوز عليه يضمن له بشكل كبير مكانا في الدور القادم.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة على خلفية تصدره المتواصل للدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، لاسيما بعد فوز كل منهما بصعوبة في المرحلة الحادية عشرة السبت بنتيجة 2-1، ليفربول على أستون فيلا، وسيتي على ساوثامبتون.

برشلونة لمصالحة جماهيره ودورتموند للثأر

📋 Los partidos y los entrenamientos para la próxima semana 💪🔵🔴 #ForçaBarçahttps://t.co/RtE6wk7Pky — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2019

يسعى برشلونة الإسباني لمصالحة جماهيره بعد كبوته المحلية السبت أمام ليفانتي بخسارته 1-3، عندما يستصيف سلافيا براغ التشيكي ضمن المجموعة السادسة، التي تشهد لقاء مرتقبا بين بروسيا دورتموند الألماني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وسيفتقد النادي الكتالوني مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي كان تسبب في الجولة الماضية بتسجيل النيجيري بيتر أولاينكا هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه التشيكي، منح برشلونة الفوز بنتيجة 2-1.

ويغيب سواريز لإصابة في ربلة الساق اليمنى تعرّض لها السبت أمام ليفانتي. وسيأمل فريقه في تحقيق فوز يقربه من دور الـ16 في المجموعة التي تعد الأصعب في الدور الأول هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة مع 7 نقاط حاليا، بفارق 3 نقاط عن كل من إنتر الثاني ودورتموند الثالث، بينما يتذيل سلافيا براغ الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المباراة الثانية، يتوعد بروسيا دورتموند ضيفه إنتر ميلان بثأر لخسارته 0-2 ذهاباً. ويدخل وصيف الدوري الألماني مباراة الغد ساعيا الى البناء على تقدمه الى المركز الثاني في البوندسليغا في نهاية الأسبوع، بعد الفوز على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، ليصبح بعيدا بفارق 3 نقاط عن المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ.

لكن طموح دورتموند قد يواجه أكثر من عائق، أهمها أن قائمة لاعبيه المصابين باتت طويلة، وأن خصمه المتألق في الموسم الحالي مع مدربه أنطونيو كونتي لا يخفي رغبته بالعودة الى احتلال مكانته بين كبار القارة.

وجرّت خسارة مباراة الذهاب معها الكثير من الانتقادات للاعبي دورتموند وعلى رأسهم يوليان براندت، حيث حمّله القائد السابق للفريق ميكايل رومينيغه المسؤولية أمام منافسه الرئيسي في المجموعة، وقال: “عادة لا ألوم لاعباً محدداً، لكن يوليان براندت في المباراة ضد إنتر ميلان كان أشبه بلاعبي الفئة الثالثة للصغار”.

صراع ملتهب

Tomorrow we host Ajax at Stamford Bridge! 👊#MondayMotivation pic.twitter.com/EzuH7P5oDp — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2019

يشتد الصراع على صدارة المجموعة الثامنة بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، وكلاهما يسعى لحصد المزيد من النقاط في مجموعة لا تزال كل فرقها قادرة على التأهل حسابيا إلى دور الـ16.

وفي رصيد كل من تشيلسي وأياكس 6 نقاط مع أفضلية للفريق الإنجليزي، الذي هزم منافسه المضيف بهدف نظيف متأخر في الجولة الماضية، وهما يتقدمان على فالنسيا الإسباني (4 نقاط) وليل الفرنسي (نقطة واحدة).

ويتميز الفريقان باللاعبين الشبان في صفوفهما وبمدربيهما الشابين أيضاً، ولا تنحصر المنافسة على بطاقتي التأهل بتشلسي وأياكس فقط، إذ أن فالنسيا وليل لا يزالان قادران على خلط الأوراق لاسيما الفريق الإسباني الذي سيواجههما في آخر مباراتين في دور المجموعات.

وضمن المجموعة السابعة، يحل لايبزيغ الألماني المتصدر بست نقاط، ضيفاً على وصيفه زينيت سان بطرسبورغ (4 نقاط)، فيما يستضيف ليون الفرنسي (4 نقاط) بنفيكا البرتغالي (3 نقاط)، حيث كانت مباراتا الذهاب انتهتا بفوز لايبزيغ على زينيت وبنفيكا على ليون بنتيحة واحدة 2-1. (أ ف ب)