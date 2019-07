نابولي يتعاقد رسميا مع “الصخرة اليونانية” مانولاس

روما – أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قادما من روما مقابل 36 مليون يورو ، وهي القيمة المنصوص عليها لفسخ العقد.

وأوضح بيان لنادي روما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) عن توصله لاتفاق يقضي بإنتقال اللاعب إلى صفوف نابولي ، بعدما قضى 5 مواسم مع “ذئاب العاصمة” سجل خلالها 8 أهداف في 208 مباراة.

Kostas Manolas has completed a move to Napoli.

Ciao Kostas, thank you for your five years of service! 👋 pic.twitter.com/YOG7L0Hkke

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2019