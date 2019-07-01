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نابولي يتعاقد رسميا مع “الصخرة اليونانية” مانولاس

منذ ساعة واحدة

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روما – أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قادما من روما مقابل 36 مليون يورو ، وهي القيمة المنصوص عليها لفسخ العقد.

وأوضح بيان لنادي روما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) عن توصله لاتفاق يقضي بإنتقال اللاعب إلى صفوف نابولي ، بعدما قضى 5 مواسم مع “ذئاب العاصمة” سجل خلالها 8 أهداف في 208 مباراة.

وأكمل روما المفاوضات في 30 حزيران (يونيو) نظراً لحاجته إلى تحقيق أرباح قبل انتهاء موسم 2018-2019 رسمياً ، ما اضطره إلى التضحية بأحد نجوم الفريق.

وسيلعب مانولاس في نابولي تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي، وسيشكل مع كاليدو كوليبالي أحد أكثر الثنائيات الدفاعية قوة في “القارة العجوز” أوروبا. (إفي)

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