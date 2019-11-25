نابولي يعلق رواتب لاعبيه إثر التمرد على قرار رئيس النادي

روما – ذكرت وسائل إعلام إيطالية الاثنين أن نادي نابولي الإيطالي قرر تعليق أجور لاعبيه عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، ويعتزم تخفيضها بنسبة 25 بالمائة، وذلك بعد تمرد اللاعبين على قرار لرئيس النادي في وقت سابق من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

Da #Allan a #Koulibaly: ecco le sanzioni ai giocatori del #Napoli. Se ne salva solo uno https://t.co/hCUM4ndWPO — Corriere dello Sport (@CorSport) November 25, 2019

وأوضحت التقارير أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي قرر تخفيض الأجور واتخاذ إجراءات قانونية ضد لاعبي الفريق، لرفضهم تنفيذ قراره بالعودة إلى معسكر الفريق عقب المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ريد بول سالزبورج النمساوي 1 / 1 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وكان دي لاورينتيس قد أصدر تلك التعليمات بعد يومين من الهزيمة أمام روما 1 / 2 في الدوري الإيطالي، في مباراة أقيمت يوم الثاني من تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي.

وتردد أن مناوشات وقعت في غرفة تبديل الملابس باستاد “سان باولو”، بين بعض لاعبي نابولي وإدواردو نجل دي لاورينتيس، الذي يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، إنه لم يكن مؤيدا لتمرد اللاعبين، لكن أنباء أكدت محاولاته للوساطة بين لاعبي الفريق ومالك النادي.

ويعتقد أن النادي سيرفه قضية أمام محكمة التحكيم التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كما يحتمل أن يرفع قضية أخرى بسبب الأضرار التي لحقت بصورة النادي، وذلك لدى محكمة مدنية.

ويعيش النادي حالة من التعتيم الإعلامي منذ المباراة أمام ريد بوال سالزبورج، وقد تراجع الفريق إلى المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة بعد أن تعادل أربع مرات وفاز مرة واحدة في آخر خمس لقاءات خاضها، وبات يتأخر بفارق 15 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، ونقطتين خلف مراكز التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

-(وكالات)