نابولي يكتسح فيورنتينا بسداسية ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

نابولي – اكتسح نابولي ضيفه فيورنتينا الأحد بسداسية نظيفة لينتزع المركز الثالث من روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك في إطار الجولة الجولة الـ18 من البطولة.

حملت سداسية نابولي توقيع لورينزو إنسيني د.(5 و72 من ضربة جزاء) ودييجو ديم (ق36) والمكسيكي هيرفينج لوزانو د.(36) والبولندي بيوتور زيلينسكي د.(45) وماتيو بوليتانو د.(89).

وبفوزه رفع نابولي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان الوصيف وبست نقاط خلف ميلان المتصدر، علما بأن قطبي مدينة ميلانو لم يخوضا بعد مباراتيهما بالجولة.

أما فيورنتينا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المرتبة الـ14.(إفي)