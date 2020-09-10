نابولي يُعلن إصابة رئيسه دي لاورنتيس بفيروس كورونا

روما – أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الخميس اصابة رئيسه أوريليو دي لاورنتيس بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من اجتماع شارك فيه جميع مسؤولي أندية الدرجة الأولى الإيطالية.

ولم يحدّد النادي، في بيانه الموجز المنشور على موقعه الإلكتروني، ما إذا كان دي لاورنتيس يعاني من أي أعراض.

وذكرت تقارير اعلامية ايطالية انه كانت تظهر على دي لاورنتيس اعراض المرض عند حضوره اجتماعا لرابطة الدوري الإيطالي مع نظرائه في الدوري في ميلانو الاربعاء لبحث قضية حقوق البث التلفزيوني واستئناف البطولة.

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 👉 https://t.co/ExSHstijhs pic.twitter.com/6EJniV3Cj0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2020

ووفقا لصحيفة “غازيتا ديللو سبورت” عزا رئيس نابولي ارتفاع درجة حرارته لاصابته بعسر الهضم بعد تناول المحار ولم يتم تبليغه بنتيجة الاختبار إلى ما بعد الاجتماع في المساء، ليقوم بإخطار رؤساء الأندية الاخرين على الفور وكذلك الصحفيين الذين تحدث معهم. (أ ف ب)