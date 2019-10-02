ناتشو ينضم إلى قائمة الاصابات الطويلة في ريال مدريد

مدريد – انضم ناتشو فرنانديز لقائمة مصابي ريال مدريد الاسباني عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، سيبعده عن الملاعب لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.

ولم يكن ناتشو يشارك في مباريات منذ بداية الموسم، حتى جائت إصابتي مارسيلو وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب كظهير أيسر، ليختاره المدرب زين الدين زيدان لتغطية هذا المركز في 3 مباريات أمام أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال، وهو اللقاء الذي استبدل خلاله أثناء فترة الاستراحة بين الشوطين.

Real Madrid defender Nacho suffers knee ligament injury in Champions League draw with Club Brugge https://t.co/bqb63C7WPo — MailOnline Sport (@MailSport) October 2, 2019

وبدأ ناتشو (29 عاما) الأربعاء مرحلة التعافي من الإصابة والتي قد تصل إلى 12 أسبوعا، حيث بإمكان “زيزو” الاعتماد على مارسيلو بعد عودته من الإصابة، وشارك بالفعل في الشوط الثاني أمام الفريق البلجيكي وينتظر أن يلعب أساسيا السبت القادم أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو. (إفي)