نادال: أنا حزين لكن لا داعي للدراما

باريس – أكد الإسباني رافائيل نادال عقب سقوطه في نصف نهائي رولان جاروس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، أنه “حزين” لكنه رفض تهويل الأمر.

وعقب انتهاء المباراة بفوز ديوكوفيتش بنتيجة 3-6 و6-3 و7-6 (7-4) و6-2، قال نادال “إنني بخير، فأنا لست شخصا يقوم باحتفالات حين يفوز أو دراما كبيرة حين يخسر. أنا مستعد لقبول النصر والهزيمة، على الرغم من أنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا أدرك أنه لا يمكنك الفوز 15 أو 16 مرة. سأعود بالحماس والعمل اللازم”.

وأضاف المصنف الثالث عالميا، “لم تكن مباراة كارثية، لكنني لعبت أمام واحد من بين الأفضل في التاريخ وافتقرت إلى الجودة الإضافية في اللعب”.

وأكد نادال أن هذه لم تكن أفضل نسخة من ديوكوفيتش، لكنه أقر بأنه هو الآخر لم يكن في أفضل صورة له بين كل المواجهات التي جمعت بينهما.

وأضاف “بصرف النظر عن البداية، كانت المباراة متكافئة للغاية. لم أتمكن من إحداث فرق، وكراتي لم تكن مؤذية. في البداية ارتكب (ديوكوفيتش) أخطاء، ولكن بعد ذلك كان رائعا…كان جديرا بالفوز ويجب تهنئته”.

وأقر الإسباني “أعلم أنه يمكنني تقديم أداء أفضل من ذلك في هذا الملعب. لقد قدمت كل ما عندي بدنيا وذهنيا أيضا. لكن في النهاية كانت الظروف أبطأ في الليل. هذا ليس عذرا، فالشخص الذي يتكيف بشكل أفضل يستحق الفوز وهو يستحق، لكن الكرة كانت أقل حيوية، وهذا أمر يصب في صالحه بقدر أكبر بعض الشيء، لأن ضرباتي لم يعد لها هذا التأثير الإضافي”.

واختتم “عندما أتي إلى هنا، أعلم أنه يمكن الفوز أو الخسارة. لقد جئت بهدف الفوز. لم يتحقق الهدف. لقد كافحت حتى النهاية، كان لدي الخيار لتحقيق ذلك، لكن هذا لم يكن كافيا. حقيقة أنني لعبت بشكل جيد في بعض اللحظات لا تواسيني. إنها لحظة لن أشعر فيها بسعادة كبيرة لكن بين هذا الشعور والتهويل هناك فارق واسع. إنها هزيمة مهمة بالنسبة لي لكن يجب النظر إلى الأمام”. – (إفي)