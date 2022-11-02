صرح نجم ال​تنس​ ​رافاييل نادال​، الذي يحتل المرتبة الثانية حاليًا في العالم، انه لم يعد هدفه الاساسي في حياته ان يكون في المرتبة الاولى.

وسيعود إلى المسابقة في باريس ماسترز بعد أخذ إجازة لمدة شهرين، بعد تعرضه لتمزق في البطن كما انه خسر في الجولة الرابعة من ​بطولة الولايات المتحدة المفتوحة​.

وقال نادال: “أنا لا أقاتل لأكون الاول، أنا أقاتل فقط من أجل الحفاظ على المنافسة في كل حدث ألعبه”.

واضاف: “لقد حققت هذا الهدف عدة مرات في مسيرتي وكنت سعيدًا جدًا وفخورًا بتحقيق ذلك، لكنني في لحظة من مسيرتي في التنس حيث لا أقاتل لأكون رقم 1″.

واختتم: ” لست متأكدًا من مدى جودة مستواي في الوقت الحالي منذ أن لعبت مباراة واحدة فقط في الزوجي مع روجيه فيدرر في كأس ليفر في ايلول”.