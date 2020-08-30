نادال: إنه وقت الوحدة وليس الانفصال

واشنطن – دعا الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين إلى الاتحاد في العالم التنس، في إشارة لعدم تقبله لسعي الصربي نوفاك ديوكوفيتش لإنشاء اتحاد مواز للاعبي التنس خارج رابطة التنس المحترفين.

وقال نادال عبر “تويتر” ردا على ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا “العالم يعيش وضعا صعبا ومعقدا. أعتقد شخصيا أن هذا الوقت هو وقت العمل معا في نفس الاتجاه. إنه وقت الوحدة وليس الانفصال”.

وتابع “إنها لحظات يمكن تحقيق أشياء عظيمة فيها طالما عالم التنس متحد. الجميع، اللاعبون، منظمو البطولات والحكومات عليهم العمل معا. لدينا مشكلة ضخمة والانفصال قطعا ليس الحل “.

وعقب تغريدة نادال نشر السويسري روجيه فيدرير تغريدة هو الآخر أبدى فيها دعمه للاعب الإسباني قائلا “اتفق مع نادال. إنها أوقات صعبة مليئة بالتحديات ، لكنني أعتقد أنه من الضروري لنا أن نكون متحدين كلاعبين وكرياضة لتمهيد الطريق الأفضل للمضي قدما”.– (إفي)