نادال راضٍ عن مستواه في مواجهة كارينيو ببطولة أستراليا المفتوحة

ملبورن (أستراليا) – أقر الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بأن فوزه بسهولة على مواطنه بابلو كارينيو في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة، منحه شعورا إيجابيا للغاية مقارنة بالمباراتين السابقتين من البطولة أمام البوليفي هوجو ديلين والأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس، على الترتيب.

ولم يجد الماتادور صعوبة أمام كارينيو، إذ تغلب عليه في ثلاث مجموعات بواقع 6-1 و6-2 و6-4 في ساعة و38 دقيقة،وقال المرشح الأول للقب “لقد عدت للعب بنفس المستوى الذي كنت أقدمه من قبل. هذه خطوة هامة جدا للأمام”.

وعاد نادال للتحدث عن وزن الكرات في البطولة، معتبرا أنها “تصب في صالح نوع آخر من اللاعبين، اليوم حين لعبت نهارا في وجود الشمس كانت الكرة تحلق بشكل أفضل قليلا رغم وزنها”.

وبفوزه اليوم، تأهل المرشح الأول للقب، لثمن نهائي البطولة الأسترالية حيث سيواجه الفائز من المواجهة بين المحلي نيك كيريوس، المصنف 26 عالميا، والروسي كاران خاشانوف (17).

وفي هذا السياق، أكد صاحب الـ33 عاما أن المواجهة أمام أي منهما ستكون صعبة، مبرزا أن “كيريوس لاعب يتمتع بموهبة عظيمة، من الصعب اللعب أمامه فهو يتمتع بتنوع على كل المستويات”، في حين أبرز عن خاشانوف، أنه لاعب هجومي للغاية. (إفي)