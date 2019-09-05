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نادال على بعد فوزين من لقبه رقم 19 في البطولات الكبرى

منذ ساعة واحدة

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نيويورك – تخطى الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و7-5 و6-2 الاربعاء وضرب موعدا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، مع الايطالي ماتيو بيريتيني.

وهذا الفوز الثامن في 8 مباريات لنادال، المتوج 3 مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017)، على شفارتسمان في مباراة انتهت في وقت متأخر الاربعاء في نيويورك.

وقال نادال (33 عاما) حامل لقب 18 بطولة كبرى: “مجموعات نظيفة لكن التحدي كان كبيرا.. كنت أعرف نوعيته وثقته بنفسه”.

وتابع اللاعب – الذي خشي من تفاقم اصابة في يد يسرى تلقى العلاج بسبب اوجاع فيها: “ها أنا في نصف النهائي، أنا سعيد جدا، جسديا انا بحال جيدة. كان اليوم ثقيلا والرطوبة عاليا هناك وعانيت من شد عضلي. انا من اللاعبين الذين يتعرقون قليلا، لكن احيانا تكون الظروف قاسية”.

ولا يزال نادال الوحيد المتوج سابقا في البطولة، خصوصا بعد اقصاء غريميه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، ما يجعله المرشح الاوفر حظا لاحراز اللقب.

من جهته، قال شفارتسمان الذي خاض ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية بعد 2017 وبلغ الدور ذاته في رولان غاروس 2018 “هو كالأسد وسط الغابة. هو مقاتل. يعرف كيف يخوض اللحظات الهامة في كل كرة. واجهته ثماني مرات وفي كل اللحظات الهامة لعب أفضل مني”. (أ ف ب)

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