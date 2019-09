نادال على بعد فوزين من لقبه رقم 19 في البطولات الكبرى

نيويورك – تخطى الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و7-5 و6-2 الاربعاء وضرب موعدا في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، مع الايطالي ماتيو بيريتيني.

وهذا الفوز الثامن في 8 مباريات لنادال، المتوج 3 مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017)، على شفارتسمان في مباراة انتهت في وقت متأخر الاربعاء في نيويورك.

وقال نادال (33 عاما) حامل لقب 18 بطولة كبرى: “مجموعات نظيفة لكن التحدي كان كبيرا.. كنت أعرف نوعيته وثقته بنفسه”.

