نادال عن اعتزال شارابوفا: إنه يوم حزين للتنس

أكابولكو (المكسيك) – عقب الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، على اعتزال الروسية ماريا شارابوفا التي أعلنت انتهاء مسيرتها الاحترافية، مشيرا إلى أنه “يوم حزين للتنس”.

وفي مؤتمر صحفي عقب تأهله لربع نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية على حساب الصربي ميمور كيكمانوفيتش، أكد نادال أن الفائزة بخمس بطولات جراند سلام، تعد “مرجعا للتنس النسائي”، معربا عن احترامه لمسيرتها.

وأعلنت شارابوفا الأربعاء اعتزالها عبر مقالة نشرتها مجلتا (فوج) و(فانيتي فير)، بعنوان “التنس، أقول لك وداعا”، وقالت فيها اللاعبة البالغة من العمر 32 “حين منحت حياتي للتنس، التنس منحني حياة. سأفتقد هذه اللعبة كل يوم”.

#Tenis | El retiro de Maria Sharapova: la rusa y el arte de vivir escalando montañas riesgosas dentro y fuera del court 🎾🇷🇺 Por @SebaTorok https://t.co/s4fyqPaxh3 pic.twitter.com/bqWrDm8Tki — LA NACION Deportes (@DeportesLN) February 27, 2020

وأكد نادال: “إنه يوم حزين للتنس لرحيل لاعبة تعتبر مرجعا للمنافسات النسائية، لكننا جميعا سننهي مسيرتنا يوم ما. لقد كانت مثالا للشغف بالرياضة”.

وردا على سؤاله حول التساؤلات والمخاوف التي باتت تحيط بأوليمبياد طوكيو 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد قال اللاعب الإسباني: “أتمنى أن يجري السيطرة على الأمر والعثور على حل كي تتوقف هذه الحالة من عدم اليقين وهذا الهوس والخوف. هذا هو الأهم وليس فقط من أجل الألعاب الأوليمبية، بل من أجل الإنسانية”.

واعتبر نادال أن منافسات التنس الأوليمبية “هي الأكثر صعوبة”، ونصح من سيشاركون بها بالاستمتاع لأقصى درجة، لاعتباره أنها تجربة فريدة في الحياة.

كما أبدى المصنف الثاني عالميا رضائه تجاه المستوى الذي قدمه أمام منافسه الصربي ، مشيرا إلى أنه شعر بتحسن أدائه مقارنة بالمباراة السابقة، وسينافس نادال على بطاقة عبوره لنصف نهائي البطولة المكسيكية أمام الكوري كوون سون وو، المصنف 76 عالميا. (إفي)