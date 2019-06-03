نادال: لم أفقد الطموح والأمل بمرور السنوات

باريس- أبدى الإسباني رفاييل نادال “سعادته” الكبيرة بعد أن تأهل لدور الثمانية ببطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في الوقت الذي أكد أنه لم يفقد الطموح بعد مرور كل هذه السنوات.

وصرح نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33 أمس، عقب فوزه على الأرجنتيني خوان إيغناسيو لونديرو في الدور الرابع بثلاث مجموعات دون رد “بالطبع لم أكن أتخيل عندما كان عمري 18 عاما أن أتواجد هنا في هذا السن، من الصعب جدا تخيل هذا الأمر”.

وأوضح “كثيرون من خبراء التنس، قالوا لي إن مسيرتي ستكون قصيرة للغاية بسبب طريقة لعبي. لحس الحظ أنهم أخطؤوا. عشت مسيرتي يوما بعد يوم دون التفكير فيما سيحدث بعد 10 سنوات. إذا سألتني عما سيحدث بعد 10 سنوات، سأقول لك لا أدري. تركيزي في 2005 كان على الفوز بأول لقب في رولان غاروس”.

وأقر صاحب الرقم القياسي بالفوز في هذه البطولة (11 مرة) بضرورة “رفع المستوى” مع ازدياد صعوبة المنافسين، ولكنه أبدى قناعته بقدرته على تحقيق هذا الأمر.

وقال هذا الصدد “ما أزال قادرا، وأشعر بأنني بحالة جيدة. أنا أتدرب جيدا، والكرة تجري وفق السرعة التي احتاجها. إذا استطعت أن أفعل هذا الأمر في اللحظات المناسبة، ستكون حظوظي أكبر في الفوز”.

وحول المباراة أمام الأرجنتيني لونديرو، أبدى المصنف الثاني عالميا رضاه التام عن المستوى الذي قدمه مقارنة بظروف اللقاء الصعبة، لاسيما الرياح القوية.

موغوروزا: لست غاضبة

من ناحية ثانية، صرحت اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا، التي ودعت بطولة رولان غاروس، بأنها ليست غاضبة وأنها تسير على طريق جيد، وفي الوقت ذاته اعترفت بأنها يجب أن تطور من “ثلاثة أمور” لديها لتتمكن من الفوز ببطولة “غراند سلام”.

وقالت اللاعبة عقب خسارتها أمام الأمريكية سلوان ستيفنز في الدور ثمن النهائي للبطولة “هذه خسارة قاسية، فقد تحضرت بشكل جيد وكنت ألعب أيضا بطريقة جيدة. أعلم أن منافستي كانت صعبة للغاية ولكني دائما أريد أن أتقدم للأمام. ولكني أغادر وسط شعور جيد”.

وأضاف “كنت أرغب في مواصلة الفوز والتقدم في هذه البطولة التي أحبها للغاية، ولكني سأستمر في العمل من أجل الحصول على بطولات أخرى”.

وأوضحت موغوروزا “لا يتعين علي إثبات أي شيء، لقد حققت أشياء عظيمة ويجب أن أنسى ذلك وأواصل العمل لاستعادة تلك المشاعر. سأحقق نتائج جيدة من خلال الصبر وسأستمر في العمل على هذا”.=

سلوك غير رياضي من لاعبة أميركية

إلى ذلك، قرر الاتحاد الدولي للتنس أول من أمس تغريم الأميركية آنا تاتيشفيلي بمبلغ 46 ألف يورو، جائزة المشاركة في الدور الأول ببطولة رولان غاروس، بعد أن اعتبر أنها لم تنافس بشكل رياضي ومحترف.

واستفادت صاحبة الـ29 عاما من قاعدة “التصنيف المحمي” من أجل المشاركة في البطولة الفرنسية، ولكنها خسرت أمام اليونانية ماريا سكاري في الدور الأول بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-1.

وفتح الاتحاد الدولي للعبة تحقيقا ضد اللاعبة بسبب غياب السلوك الاحترافي والتنافسية، وفرضت عليها هذه الغرامة وفقا للقاعدة المعمول بها لتجنب حدوث أي تلاعب من اللاعبين في المباريات.-(إفي)