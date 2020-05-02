نادال: معركة “كوفيد-19” ستكون أفضل انتصار لنا

بالما (إسبانيا) – بعث الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، برسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يحفز فيها عشاقه ومتابعيه، مؤكدا أن المجتمع سيعود متحدا بمجرد تخطي هذه المرحلة الحرجة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد نادال في مقطع فيديو يضم أجزاء من مباريات له ولطلبة أكاديميته للتنس: “سنعود لنبقى سويا وستكون هذه أفضل انتصاراتنا على الجائحة، مشيرا: “أحيانا نخسر مباريات كنا نظن أننا سنربحها وهكذا الحياة”.

Robin Soderling believes tennis break ‘may even help prolong' Roger Federer and Rafael Nadal's careers https://t.co/mOR7S4GYZx — Tennis365 (@T365Official) May 2, 2020

وأضاف: “أحيانا جسدنا لا يستجيب لنا في أكثر الأوقات احتياجا له والحياة تبعدنا عن أحبائنا، هذه هي الأوقات التي ينبغي أن نكون فيها أكثر قوة وأن نظهر لأنفسنا أننا نستطيع التغلب عليها”.

وأكد نادال، المتوج بـ19 لقبا للجراند سلام “سنعود برغبة أكبر في أن نلتقي وأن نحتضن بعضا البعض، سنعود لخوض كل المباريات التي تنتظرنا، سنعود لنكون سويا وستكون هذه أكبر انتصاراتنا”.

وسيكون نادال، الذي يلتزم بالحجر المنزلي في مقر إقامته في بورتو كريستو ببالما دي مايوركا، أحد المواطنين الإسبان الذين سيتمكنون من التدرب بشكل فردي بدءا من السبت القادم وفقا لتعليمات الحكومة. (إفي)