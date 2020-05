نادال: معركة “كوفيد-19” ستكون أفضل انتصار لنا

بالما (إسبانيا) – بعث الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، برسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يحفز فيها عشاقه ومتابعيه، مؤكدا أن المجتمع سيعود متحدا بمجرد تخطي هذه المرحلة الحرجة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد نادال في مقطع فيديو يضم أجزاء من مباريات له ولطلبة أكاديميته للتنس: “سنعود لنبقى سويا وستكون هذه أفضل انتصاراتنا على الجائحة، مشيرا: “أحيانا نخسر مباريات كنا نظن أننا سنربحها وهكذا الحياة”.

