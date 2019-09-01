نادال واندرييسكو يبلغان ثمن نهائي “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – بلغ الاسباني رافايل نادال، المصنف ثانيا ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، رابع البطولات الاربع الكبرى، بفوز سهل على الكوري الجنوبي هيون تشونغ، فيما بلغت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو أول ثمن نهائي لها في “غراند سلام” بفوزها على الدنماركية كارولاين فوزنياكي.

ولم يخض نادال (33 عامًا) مباراة الدور الثالث بعد انسحاب الاسترالي تاناسي كوكيناكيس بداعي اصابة كتفه الايمن، لكنه لم يجد صعوبة في العودة الى المنافسات بعد غياب 3 ايام وتفوق على تشونغ المصنف 116 بثلاث مجموعات 6-3، 6-4، 6-2.

ويلتقي حامل لقب بطولة “فلاشينغ ميدوز” في 3 مناسبات (2010، 2013، 2017) تاليًا مع الكرواتي مارين تشيليتش الفائز باللقب عام 2014 او الاميركي جون ايسنر.

ولدى السيدات بلغت أندرييسكو دور الـ16 بفوزها على فوزنياكي 6-4 و6-4، حيث تلتقي أندرييسكو (19 عامًا)، الرومانية الأصل، الاميركية تايلور تاونسند المصنفة 116 عالميا والمتأهلة من التصفيات بعد فوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 7-5 و6-2 ضمن آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم. (أ ف ب)