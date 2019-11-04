نادال وبارتي ينفردان بصدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

مدريد – عاد الإسباني رافائيل نادال لتصدر قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر الاثنين على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وصعد نادال مركزا ليتصدر جدول التصنيف برصيد 9 آلاف و585 نقطة، ليتفوق 640 نقطة عن ديوكوفيتش، الذي توج ليلة الأحد بلقب بطولة باريس للأساتذة.

كما شهدت قائمة أفضل عشرة لاعبين تواجد الفرنسي جايل مونفيلس، الذي حل عاشرا بعد صعودة ثلاثة مراكز، في حين حل الكندي دينيس شابوفالوف، وصيف باريس بيرسي، في المركز الـ15 بعد صعوده 13 مركزا.

أيضا حل البلغاري جريجور ديميتروف في قائمة أفضل 20 لاعبا بحلوله في المركز العشرين، بعد وصوله لنصف نهائي البطولة الفرنسية.

آشلي بارتي تنفرد بصدارة تصنيف السيدات

انفردت الأسترالية آشلي بارتي بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد تتويجها بلقب البطولة الختامية في شينزين الصينية بعد تغلبها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

وابتعدت بارتي بنحو ألفي نقطة عن وصيفة التصنيف، التشيكية كارولينا بليسكوفا والتي تأتي من خلفها اليابانية نعومي أوساكا، فيما صعدت الرومانية سيمونا هاليب مركزا لتحل رابعة مكان الكندية بيانكا أندريسكو.

وصعدت سفيتولينا مركزين لتحل سادسة، في حين تراجعت الأمريكية سيرينا ويليامز مركزا لتحل عاشرة. (إفي)