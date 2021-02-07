نادال: وضعي معقد في البطولات بسبب آلام الظهر

ملبورن – أقر الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، بأن وضعه معقد بسبب الآلام التي يشعر بها في الظهر قبل يومين من مباراته الأولى في أستراليا المفتوحة أمام الصربي لاسلو جيري.

وقال نادال، الذي سيسعى في هذه البطولة لتجاوز السويسري روجيه فيدرير والتتويج بـ21 لقب جراند سلام، “حتى أيام قليلة مضت، كل شيء تقريبا كان مثاليا. كنت قد قدمت فترة تمهيدية تقدمية للغاية وكانت لدي الثقة. ومع ذلك، منذ حدوث ذلك، تحولت الثقة إلى مشكلات مع مرور الأيام”.

وأكد “لقد قضيت الأيام الماضية وأنا أعاني ولم أتمكن من التدريب بالقوة التي كنت أرغب فيها…إذا لم يقيدني هذا الأمر من حيث الحرية في الحركة وتمكنت من الفوز بمباريات، فقد أستعيد ثقتي”.

ويشعر الإسباني بآلام في الظهر بدأت بعد جلسة تدريبية في أديلايد (أستراليا)، لكنه استبعد أن تكون إصابة خطيرة.

وكشف نادال أخيرا أنه لعب المباراة الاستعراضية أمام النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا، في أديلايد منذ تسعة أيام وهو يشعر بهذه الآلام، لكنه أضاف أنه قرر خوضها لأنه كان قد التزم بذلك. (إفي)