نادال يؤكد عدم لعب مباراته أمام الأسترالي دي مينور بسبب الإصابة

ملبورن (أستراليا) – أعلن الإسباني رافائيل نادال على حسابه الشخصي على (تويتر) أنه لن يتمكن من خوض مباراة كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين المقررة اليوم أمام الأسترالي أليكس دي مينور بسبب إصابة في أسفل الظهر.

وأعلن المصنف الثاني عالميا على الشبكة الاجتماعية: “لقد قررت مع فريقي عدم خوض المباراة الأولى في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين بسبب بعض الآلام أسفل الظهر. آمل أن أكون جاهزا يوم الخميس”.

وسيحل باوتيستا، الذي كان من المقرر أن يواجه الاسترالي جون ميلمان، محل نادال في المباراة الثانية مساء الثلاثاء، بينما سيلعب بابلو كارينيو كمصنف ثان.

ويأمل أسطورة التنس الإسباني في أن يتمكن من العودة يوم الخميس أمام الفريق اليوناني، حيث سيكون هناك لقاء صعب في انتظاره أمام ستيفانوس تيتيباس، المصنف السادس عالميا.

يشار إلى أن نادال وصل إلى ملبورن بعد فوزه على النمساوي دومينيك تيم في مباراة استعراضية في أديلايد يوم الجمعة بنتيجة 7-5 و6-4، ولم تبدو عليه أي مشكلات بدنية. (إفي)