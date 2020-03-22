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نادال يبعث برسالة تشيجيع لجميع مواطنيه – فيديو

منذ 32 دقيقة

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مدريد –  بعث لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال برسالة تشجيع لجميع مواطنيه، وأعرب عن أمله في الخروج من حالة التأهب الناجمة عن وباء كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.

وقال نادال في مقطع فيديو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي “هذه أوقات معقدة للغاية بالنسبة للجميع. هذا الوضع يربكنا ونحن نتعامل معه جميعا بأفضل طريقة ممكنة من منازلنا”.

وأضاف المصنف الثاني عالميا “أردت أن أبعث برسالة شكر للأطباء والممرضين وجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على حمايتنا، وكذلك الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش … إلى كل الذين يجعلوننا نشعر بمزيد من الأمان، أولئك الذين هم في الجبهة الأمامية وأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة. إنهم أبطالنا وأسجل إعجابي بكل ما يفعلون. شكرًا جزيلاً لكم”.

وقال نادال “ابعث برسالة تشجيع لكل الأسر التي تعاني ما تعانيه، والمصابين، وابعث كذلك بالذكرى الطيبة لأولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس. من الصعب قول أي شيء في هذه الأوقات الصعبة”.

وأضاف “فقط أستطيع أن أقول، مثل أي شخص آخر، نشعر بالأسف الشديد ونثق في أننا سنتقدم للأمام في أقرب وقت ممكن”.

واختتم نادال رسالته بالقول “هناك أمور إيجابية أيضا. نحن نثبت أننا شعب متحد يلتزم بكل ما يتعين عليه الالتزام به. في حين تساهم العديد من الشركات بما يمكن أن تساهم به”.– (إفي)

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