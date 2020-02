نادال يتأهل إلى ربع نهائي دورة أكابولكو المكسيكية

أكابولكو (المكسيك) – بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف أول الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية الدولية بفوزه على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش 6-2 و7-5، فيما خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي طومي باول 3-6 و4-6.

في المباراة الأولى، احتاج نادال إلى ساعة و35 دقيقة للتخلص من عقبة منافسه الصربي في أول مواجهة بينهما ليواصل زحفه نحو اللقب للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2005 و2013.

وكسب نادال الذي يملك فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي من غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش هذا الأسبوع في حال تتويجه باللقب وفشل الأخير في بلوغ نصف نهائي دورة دبي، المجموعة الاولى بسهولة 6-2.

وبدا الماتادور في طريقه الى تحقيق فوز سهل في الثانية عندما كسر ارسال الصربي في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 والارسال بحوزته لكن الصربي نجح في الرد مباشرة مقلصا الفارق الى 4-5 ثم ادرك التعادل 5-5 قبل ان ينجح نادال في كسب شوطين متتاليين منهيا المجموعة في صالحه 7-5.

Vicious 🤯@RafaelNadal with a ridiculous jaw-dropper of a forehand from way behind the Acapulco sign. #AMT2020 pic.twitter.com/SlXqcZ8Xky

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020