نادال يتخطى ديميتروف ويواجه فريتز بنهائي دورة أكابولكو

لوس انجليس – حقق الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، فوزا مقنعا على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-2، وبلغ السبت نهائي دورة أكابولكو المكسيكية احدى دورات الـ500 نقطة في في كرة المضرب.

واستغل حامل اللقب مرتين في اكابولكو ضرباته الامامية الصاروخية وارسالاته الدقيقة، لتخطي البلغاري المصنف سابعا في الدورة و22 عالميا.

وسيكون نادال (33 عاما) مرشحا قويا لخطف لقبه الثالث عندما يلاقي في النهائي الاميركي تايلور فريتز، الفائز على مواطنه العملاق جون ايسنر المصنف خامسا 2-6 و7-5 و6-3.

وتوج ندال بلقبه الاول في اكابولكو قبل 15 سنة والثاني في 2013، رافعا رصيده في الدورة الى 18 فوزا مقابل خسارتين، وقال الاسباني: “أنا سعيد جدا. فوز كبير على احد ابرز اللاعبين في العالم وصديق جيد”.

