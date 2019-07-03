لندن – افتتح الإسباني رافاييل نادال مسيرته في بطولة ويمبلدون للتنس ، بتحقيق فوز مريح على الياباني يويشي سوجيتا ، بـ 3 مجموعات دون رد ، بواقع 6-3 و6-1 و6-3 بعد مباراة استغرقت ساعتين ودقيقة.

يذكر أن سوجيتا يشارك في البطولة من الأدوار التمهيدية ويحتل حاليا المركز الـ247 عالميا.

Rafael Nadal or Yuichi Sugita awaits for @NickKyrgios 👀 The 2014 quarter-finalist has to dig deep to beat compatriot Jordan Thompson in a five-set thriller#Wimbledon pic.twitter.com/CYyjzcu7Lp — SportsCenter (@NBA_FormulaOne) July 3, 2019

وسيواجه نادال في الدور الثاني من البطولة الأسترالي نيك كيريوس ، الذي أقصى مواطنه جوردان تومسون بعد مباراة استغرقت ساعة و32 دقيقة ، حيث فاز كيروس على تومسون بواقع 7-6 (7-4) و3-6 و7-6 (12-10) و0-6 و6-1. (إفي)