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نادال يتخطى سوجيتا ويضرب موعداً مع كيريوس بالدور الثاني

في بطولة ويمبلدون للتنس

منذ ساعتين

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لندن – افتتح الإسباني رافاييل نادال مسيرته في بطولة ويمبلدون للتنس ، بتحقيق فوز مريح على الياباني يويشي سوجيتا ، بـ 3 مجموعات دون رد ، بواقع 6-3 و6-1 و6-3 بعد مباراة استغرقت ساعتين ودقيقة.

يذكر أن سوجيتا يشارك في البطولة من الأدوار التمهيدية ويحتل حاليا المركز الـ247 عالميا.

وسيواجه نادال في الدور الثاني من البطولة الأسترالي نيك كيريوس ، الذي أقصى مواطنه جوردان تومسون بعد مباراة استغرقت ساعة و32 دقيقة ، حيث فاز كيروس على تومسون بواقع 7-6 (7-4) و3-6 و7-6 (12-10) و0-6 و6-1. (إفي)

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