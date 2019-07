لندن – افتتح الإسباني رافاييل نادال مسيرته في بطولة ويمبلدون للتنس ، بتحقيق فوز مريح على الياباني يويشي سوجيتا ، بـ 3 مجموعات دون رد ، بواقع 6-3 و6-1 و6-3 بعد مباراة استغرقت ساعتين ودقيقة.

يذكر أن سوجيتا يشارك في البطولة من الأدوار التمهيدية ويحتل حاليا المركز الـ247 عالميا.

