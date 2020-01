نادال يجدد الموعد مع تييم وفافرينكا يستعيد بريق الماضي

ملبورن – يجدد الإسباني رافايل نادال المصنف أول ووصيف البطل الموعد مع النمسوي دومينيك تييم الخامس، وذلك ببلوغهما الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، في وقت استعاد السويسري ستانيسلاس فافرينكا شيئا من بريق الماضي باقصائه الروسي دانييل مدفيديف.

Been away? We won't ask where…

Here's everything you may have missed from an action-packed Day 8 at #AO2020 👇#AusOpenhttps://t.co/y8fFh0WkIk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020