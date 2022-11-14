نادال يخسر أمام فريتز في بداية مشواره بالبطولة الختامية للموسم

لندن – تقلصت أمال النجم الإسباني رافاييل نادال بشكل كبير في العودة لصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين قبل نهاية الموسم، بعدما خسر أمام تايلور فريتز في أولى مبارياته بالبطولة الختامية للموسم في مدينة تورينو الإيطالية.

وبدأ نادال مشواره في البطولة الختامية متأخرا بفارق ألف نقطة عن مواطنه كارلوس ألكاراز متصدر التصنيف العالمي، والذي يغيب عن البطولة الختامية بسبب الإصابة.

وبعد هزيمة نادال في المباراة الأولى، أصبح بحاجة إلى التتويج باللقب كي ينتزع صدارة التصنيف، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وتغلب فريتز على نادال 7 / 6 و6 / 1، وأصبح النجم الإسباني بحاجة إلى تحسين مستواه عبر مباراته الثانية في المجموعة، المقررة أمام فيليكس أوجه أليازيمي.

وكان نادال قد خسر أيضا مباراته الأولى في بطولة باريس للأساتذة قبل أيام، ولم يحقق أي انتصار منذ فوزه في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) قبل أكثر من شهرين.

أما فريتز، فقد قدم أداء قويا ليحقق انتصاره الثاني على نادال خلال الموسم، حيث تغلب عليه في نهائي بطولة إنديان ويلز في الربيع.

وقال نادال الذي قضى وقتا طويلا في منزله بجانب طفله حديث الولادة :”لا أعتقد أنني تمركزت بشكل جيد خلال المجموعة الأولى. أرى أنني أديت ضربات الإرسال بشكل جيد، لكنه (فريتز) كان يضرب الكرة بقوة كبيرة.”

وأضاف :”أنا بحاجة لخوض المزيد من المباريات على هذا المستوى، حتى لو كنت أتدرب بشكل جيد، بشكل أفضل بكثير من أدائي في المنافسات.. هذا أمر طبيعي.”

وأضاف نادال :”لا تزال لدي فرصة في هذه البطولة. لكنني بالطبع لست سعيدا بالبداية. فالمباراة الأولى كانت مهمة للغاية بالنسبة لي.”

ويلتقي فريتز في المباراة الثانية، النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث للبطولة والذي قدم أداء قويا ليتغلب على أوجه أليازيمي 7 / 6 و6 / 4 .

ويشارك الكندي أوجه أليازيمي في البطولة الختامية للمرة الأولى بعدما حقق 16 انتصارا متتاليا وحقق ثلاثة ألقاب متتالية في تشرين الأول/أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. – (د ب أ)