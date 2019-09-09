نادال يريد الاستمرارية على أعلى المستويات

نيويورك – أكد الإسباني رافايل نادال بأن الاستمرارية في الملاعب على أعلى المستويات هي الأولوية بالنسبة إليه وليس تخطي منافسه السويسري روجيه فيدرر في عدد الألقاب الكبيرة أو التطلع الى استعادة المركز الأول في التصنيف من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ونجح نادال في التتويج بلقبه الكبير التاسع عشر في مسيرته بفوزه اللافت على الروسي دانييل مدفيديف 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في مباراة ماراتونية استمرت اربع ساعات و50 دقيقة في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية آخر البطولات الاربع الكبرى.

وبات الإسباني (33 عاما) ثاني أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة الأميركية في عصر الاحتراف بعد الأسترالي كين روزوول الذي أحرز لقب العام 1970 وهو في الخامسة والثلاثين من العمر.

وقال نادال بعد تتويجه “انا سعيد للغاية. هذه الكأس تعني الكثير بالنسبة الي. كانت الساعات الثلاث الاخيرة صعبة جدا من الناحيتين المعنوية والبدنية”.

وتابع “الطريقة التي صمدت فيها خلال الاوقات الصعبة من المباراة تجعلني في غاية السعادة. حاولت السيطرة على مشاعري لكن كان الأمر مستحيلا”.

وجاء الفوز الدراماتيكي لنادال ليضعه على بعد لقب واحد كبير من معادلة رقم فيدرر، لكن الماتادور أكد بأن الاستمرارية في الملاعب على اعلى المستويات اهم بالنسبة اليه من تحقيق الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة بقوله “أود ان أكون اللاعب الأكثر تتويجا لكني لا أفكر بهذا الأمر ولن اتدرب يوميا أو أمارس كرة المضرب من اجل تحقيق هذا الهدف”.

وتابع نادال الفائز ببطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام ايضا “أمارس كرة المضرب لاني أعشق هذه اللعبة. لا استطيع التفكير فقط بالغراند سلام، كرة المضرب هي اكثر من مجرد الفوز ببطولات كبرى”.

وكشف “لا يمكن ان تتطلع يوميا لمعرفة ما اذا كان لاعب اخر يملك عددا اكبر منك من الألقاب أو آخر يملك اقل منك. كل ما حققته في مسيرتي يفوق ما توقعته وما حلمت به. اود ان أكون اللاعب صاحب أكبر عدد من الالقاب بطبيعة الحال، لكن اعتقد بأني لن أكون أكثر أو أقل سعادة إذا حصل هذا الأمر ام لم يحصل”.

وأوضع “ما يمنحني السعادة هو أنني بذلت أفضل

ما لدي”.

وأكد نادال بأن ازاحة ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين ليس من اولوياته ايضا لان ذلك قد يؤثر على نوعية ادائه وربما يقصر من مسيرته في الملاعب بقوله “أنا لا أنافس من اجل هذا (صدارة التصنيف). انا العب على طريقتي. إذا حصل هذا الأمر سيكون الأمر رائعا لكني أقول دائما صدارة التصنيف ليست هدفي”.

وتابع “من الرائع أن تكون في صلب المنافسة، لكن بالنسبة إلي شخصيا انها ليست معركة. كل ما في الامر بأني أحاول أن أكون تنافسيا قدر المستطاع”.

وكشف “مع تقدمي في العمر لا استطيع أن أخسر الكثير من الوقت والحيوية لكي انشد الرقم واحد عالميا. يتعين علي التفكير بمسيرتي بطريقة مختلفة. بالنسبة الي، الهدف الاساس هو اللعب لاكثر وقت ممكن على اعلى المستويات”.

واوضح “في بعض الاحيان، إذا اردت المنافسة على المركز الأول في التصنيف العالمي ستخسر الكثير من السنوات في مسيرتك، لكني هنا واذا استطعت الاستمرار في اللعب حتى نهاية الموسم الحالي ستكون لدي الفرص، سيكون الامر مدهشا”.- (أ ف ب)