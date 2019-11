نادال يستهل مشواره في بطولة الماسترز بالخسارة أمام زفيريف

لندن – استهل الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا مشواره في بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين المقامة في لندن بخسارة أمام حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف، بينما حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فوزا أول على الروسي دانييل مدفيديف.

وتفوق زفيريف المصنف سابعا على نادال بنتيجة 6-2 و6-4 الإثنين، محققا فوزه الأول عليه في سادس مواجهة مباشرة بينهما، حيث كانت هذه المباراة الرسمية الأولى لنادال منذ انسحابه قبيل الدور نصف النهائي لدورة باريس للماسترز ألف نقطة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بسبب إصابة في عضلات البطن.

