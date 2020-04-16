نادال يشكك بإمكانية إقامة دورات كرة مضرب كبيرة في المدى المنظور

مدريد – أبدى المصنف ثانيا عالميا الإسباني رفاييل نادال شكوكه في إمكانية إقامة دورات “كبيرة” في كرة المضرب “في المديين القصير والمتوسط” بسبب فيروس كورونا المستجد الذي جمّد نشاطات الكرة الصفراء حتى تموز (يوليو) المقبل، من ضمن الشلل شبه الكامل الذي تسببه به في عالم الرياضة.

وقال الماتادور في تصريحات لبرنامج بثته إذاعتا “أوندا سيرو” و”كوبي” الإسبانيتين مساء أول من أمس الأربعاء “كرة المضرب هي رياضة عالمية، ننتقل من بلد الى آخر، ويجب ان يتحرك عدد كبير من الناس. يبدو من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي إقامة دورة كبيرة في المدى القصير أو المدى المتوسط”.

وتوقفت منافسات اللعبة بشكل كامل منذ مطلع آذار (مارس) الماضي مع بدء تفشي “كوفيد- 19” الذي تسبب حتى أول من أمس بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تمديد تعليق المنافسات حتى 13 تموز (يوليو) على الأقل، بينما تأثرت مواعيد كبيرة في هذه الرياضة بالأزمة الراهنة، لاسيما بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تم إلغاؤها للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تم تأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية إلى أيلول (سبتمبر).

لكن نادال المتوج بـ19 لقبا في الغراند سلام، منها 12 (رقم قياسي) في رولان غاروس التي تقام على ملاعب ترابية، رأى انه سيكون “من الصعب جدا” إقامة مباريات كرة المضرب خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وهو اقتراح يتم درسه في رياضات أخرى أبرزها كرة القدم، لإنقاذ ما أمكن من الموسم الحالي.

ولاقى هذا الموقف صدى أيضا لدى المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي شارك أيضا في البرنامج الذي بثته الإذاعتان.

واعتبر ديوكوفيتش ان اللعب من دون مشجعين في كرة المضرب “ليس قرار سهلا”، مضيفا “أنا مستعد (لذلك)، لكن أعتقد انه يجب الانتظار بضعة أشهر”.

ورأى نادال ان الأولوية في الوقت الراهن يجب ان تبقى التركيز على جهود مكافحة الوباء الذي جعل من بلاده إحدى أكثر الدول تأثرا على صعيد الوفيات، وحصد فيها حتى الأربعاء نحو 18500 شخص.

واعتبر اللاعب المتحدر من مايوركا ان “العديد من الناس يعيشون في وضع رهيب.. في الوقت الحالي، كرة المضرب بعيدة عن أولوياتي”.

وأطلق نادال الشهر الماضي مع مواطنه لاعب كرة السلة باو غاسول مبادرة لجمع التبرعات لمساعدة الصليب الأحمر الإسباني. وأشار أول من أمس الى ان “هدفنا هو جمع 11 مليون يورو، ووصلنا حتى الآن إلى سبعة ملايين”.

ديوكوفيتش متردد بشأن الجمهور

من ناحية ثانية، قال لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، إن “إقامة بطولة تنس بدون جمهور ليس قرارا سهلا”.

وصرح ديوكوفيتش لبرنامجي “الترانسيستور” و”البارتيداثو” الإذاعيين في إسبانيا حيث يوجد اللاعب الصربي مع أسرته في الحجر الصحي المنزلي إن لعب بطولة خلف الأبواب المغلقة “ليس قرارا سهلا بالنسبة للاعبين لأن ما يحدث حاليا يفوق رياضتنا بكثير”.

وتابع “أعتقد أنه يجب الانتظار لبضعة أشهر”، وذلك ردا على سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه قد تنظم بطولة تنس قريبا حتى لو بدون جمهور.

ومن ناحية أخرى، أشار ديوكوفيتش إلى أنه “في حالة صحية جيدة” مع أسرته في ماربيا، إلا أنه أقر بأن الوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد “في غاية الصعوبة”.

التصنيف يتوقف

إلى ذلك، أعلنت رابطة محترفي التنس أن فترة توقف البطولة بسبب أزمة كورونا لن تحتسب في التصنيف، بالتالي سيظل ديوكوفيتش متصدر التصنيف حاليا في مركزه حتى استئناف النشاط الرياضي.

وسيظل الترتيب بالنسبة للاعبين الرجال سواء على مستوى الفردي أو الزوجي كما هو دون تغيير منذ 16 آذار (مارس) الماضي حين نشر التصيف للمرة الأخيرة قبل إلغاء جميع البطولات.

وكان اللاعب الصربي يتصدر التصنيف العالمي بـ10 آلاف و220 نقطة، بينما يليه نادال في مركز الوصافة بتسعة آلاف و850 نقطة.

لكن أسابيع التوقف هذه لن تدخل في رصيد ديوكوفيتش الذي كان يأمل في تحقيق رقم الأمريكي بيت سامبراس كثاني أكثر لاعب في التصنيف التاريخي للعبة احتلالا للصدارة.

ويتربع السويسري روجيه فيدرر على عرش الصدارة التاريخية بـ310 أسابيع في المركز الأول، يليه سامبراس بـ286 أسبوعا، وخلفهما ديوكوفيتش بـ282 أسبوعا. – (وكالات)